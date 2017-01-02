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Galatasaray'dan süre istedi!
02 Ocak 2017 , 00:37
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Galatasaray'ın transferdeki önemli hedeflerinden birisi Barcelona forması giyen Aleix Vidal.
Teknik direktör Riekerink'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona'dan Aleix Vidal'e talip oldu.
Oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferde aşama kaydetmişti. Ancak İstanbul'da yılbaşı gecesi meydana gelen terör olayları nedeniyle Vidal, kararını vermek için biraz süre istedi.
Sarı-kırmızılı yetkililere, İstanbul'daki olaylardan etkilendiğini söyleyen Vidal'in, "Bana biraz süre verin. Bu konuyu düşünmek istiyorum, transferim ile alakalı en doğru kararı vermem için biraz zamana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların sağ bek ve sağ açıkta faydalanmak istediği Vidal, bu sezon Barcelona'da çok az süre aldı. İspanyol futbolcu 5 maçta forma giyip 1 sarı kart gördü.
NTV Spor
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