Galatasaray'dan süre istedi!

Galatasaray'ın transferdeki önemli hedeflerinden birisi Barcelona forması giyen Aleix Vidal.

Teknik direktör Riekerink'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona'dan Aleix Vidal'e talip oldu.

Oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferde aşama kaydetmişti. Ancak İstanbul'da yılbaşı gecesi meydana gelen terör olayları nedeniyle Vidal, kararını vermek için biraz süre istedi.

Sarı-kırmızılı yetkililere, İstanbul'daki olaylardan etkilendiğini söyleyen Vidal'in, "Bana biraz süre verin. Bu konuyu düşünmek istiyorum, transferim ile alakalı en doğru kararı vermem için biraz zamana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların sağ bek ve sağ açıkta faydalanmak istediği Vidal, bu sezon Barcelona'da çok az süre aldı. İspanyol futbolcu 5 maçta forma giyip 1 sarı kart gördü.

NTV Spor