- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık açıklaması!
02 Ocak 2017 , 16:51
Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez , Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
GALATASARAY'A YÜZDE 100 KATKI SAĞLAR
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ölmez, "Ahmet Çalık konusunda henüz Galatasaray ile anlaşma olmadı.
Küçük pürüzler var. Fiyat konusunda bir şey diyemem; ama mesafe alındı. Bu hafta içerisinde bir sonuç çıkar. Geçtiğimiz hafta içerisinde İlhan Cavcav ile Dursun Özbek telefonda görüştüler. Ahmet Çalık'ın Sarı-Kırmızılı takıma %100 katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son derece disiplinli ve yetenekli bir oyuncu. Gelişimini çok yakından takip ettik" dedi.
Gençlerbirliği'nin transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Arif Ölmez, "Ümit hocamızın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarımız başlayacak. Uğur Çiftçi için bize gelen net bir teklif yok" dedi.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar