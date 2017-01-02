''Hem atar hem asist yapar''

Ukraynalı gazeteci Vasyl Pekhno, Fenerbahçe’nin sürpriz transferi Karavayev’i tartıya çıkardı, “En önemli özelliği hızı ve son dokunuşlarıdır. Başladığı atağı bitirir. Hem skor hem de asist yapar” ifadelerini kullandı .

Fenerbahçe’nin ara transferdeki ilk hamlesi Oleksandr Karavayev kanatlarda yaşanan sıkıntıyı çözebilecek gibi duruyor. Ukraynalı gazeteci Vasyl Pekhno, yakından tanıdığı 24 yaşındaki futbolcunun özelliklerini Milliyet’e anlattı.



Karavayev’in her iki kanatta da görev yapabildiğine dikkat çeken Pekhno, “Herkes tarafından sevilen iyi bir takım oyuncusudur. Gerçek pozisyonu orta sahanın sağıdır ama sol kanatta da oynayabilir. Ayrıca ihtiyaç olduğunda sağ bekte de görev yapar. Ancak defansı çok güçlü değildir. İlk pozisyonu orta sahanın sağ kanadıdır. En önemli özelliği hızı ve son dokunuşlarıdır. Başladığı atağı bitirir. Hem skor hem de asist yapar. Shakhtar’ın kendisiyle ilgili uzun vadeli planları olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç sene önce yurt dışından önemli teklifler alsa da onu bırakmadılar. Ancak Shakhtar onu gelişimi için Zorya’ya kiralık göndermeyi tercih etti” ifadelerini kullandı.



Oleksandr Karavayev uzun süredir Fenerbahçe’nin takibindeydi. Ukraynalı futbolcu ilk olarak Zorya-Fenerbahçe maçında dikkatleri üzerine çekmişti.



15 Eylül’de oynanan Avrupa Ligi grup maçında 90 dakika sahada kalan Karavayev etkili bir futbol ortaya koyarken Zorya’nın en başarılı isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Teknik Direktör Dick Advocaat’ın, Lens dışındaki kanat oyuncularının kafasındaki oyun planına uymaması nedeniyle Karavayev transferine onay verdiği belirlendi. Daha çok sol kanat için düşünülen Ukraynalı oyuncu ihtiyaç halinde sağ bekte de yer alacak.



Opsiyonu vermediler

Fenerbahçe Yönetimi, Oleksandr Karavayev’in satın alma opsiyonunu da istedi ancak Shakhtar Donetsk bu talebe olumlu yanıt vermedi. Ukraynalı yöneticilerin sezonun ilk yarısını Zorya’da kiralık geçiren futbolcudan uzun vadede faydalanmanın hesaplarını yaptıklarını belirterek, sarı-lacivertlilerin isteğini geri çevirdi.



Avrupa Ligi’nde yok

Oleksandr Karavayev, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe forması giyemeyecek. Avrupa Ligi grup aşamasında Zorya ile 6 maçın tamamında görev yapan Ukraynalı futbolcu, UEFA kuralları gereğince sarı-lacivertli takımın son 32 turu oyuncu listesinde yer alamayacak. UEFA statüsüne göre bir futbolcu aynı kupada iki farklı takımın formasını giyemiyor.

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