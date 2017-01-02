"Her kulvarda kupa kaldırmak istiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, bu sezon mücadele ettikleri tüm kulvarlarda başarıyı hedeflediklerini söyledi.

FB TV'ye açıklamada bulunan Hasan Ali Kaldırım ligdeki hedefleri konusunda, "Takım adına kupalar kaldırmayı hedefliyoruz. Son senelerde maalesef istediğimiz kupaları alamadık. Yarıştığımız her kulvarda kupa kazanmak istiyoruz. Ayrıca Avrupa'da ses getirmek istiyoruz." dedi.

Sezona kötü başladıklarını ve erken teknik direktör değişikliği yaşadıklarını hatırlatan sarı-lacivertli futbolcu, şöyle devam etti:

"Hocamızın oyun felsefesine ayak uydurmamız biraz zaman aldı. Ligin ilk haftalarında puan kayıpları yaşadık. Hala bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bu kaybettiğimiz puanların arkasından 'koşuyoruz' diyebilirim. Devrenin son haftasında Trabzonspor'u yendik. Bu bizim için çok önemliydi. Şu anda liderin 5 puan arkasındayız. Bu fark büyük bir fark değil. Son haftalarda puan farkını indirdik."

Hasan Ali, ligin ikinci bölümüne de iyi başlayarak şampiyonluk adaylarından olduklarını göstermek istediklerini kaydederek, "İkinci devrenin ilk 2 haftasını evimizde oynuyoruz. İkinci maçta Medipol Başakşehir'i konuk edeceğiz. Final anlamında bir maç. Kesinlikle kazanmalıyız ki puan farkını daha aza indirelim." diye konuştu.

Krasnodar maçı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapacakları maça değinen Hasan Ali, "Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir gruptan lider çıktık. Bu bizim için önemliydi. Son 32 turunda Krasnodar ile karşılaşacağız. Geçen sene de bu turda Rus ekibiyle karşılaşmıştık. Oradaki maçlar zor oluyor. Hava ve saha şartları oyuna önemli etki edebiliyor. Biz yapabileceklerimizi biliyoruz. Avrupa'da da gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ilk bölümündeki performansını değerlendiren Hasan Ali Kaldırım "İlk devre çoğu maçta 11'de görev aldım. Her zaman çalıştım. İkinci devrede de aynı performansla takıma katkı vermek istiyorum. Kazanacağımız kupalarda katkım olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.