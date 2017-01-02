Hull City'den Eto'o açıklaması!

AJANSSPOR - Premier League'de sıkıntı günler geçiren ve son olarak öne geçtiği maçta West Bromwich Albion'a 3-1 yenilen Hull City'de, teknik direktör Mike Phelan, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'yu transfer edecekleri yönündeki iddialara cevap verdi.

West Brom maçının ardından Eto'o ile ilgili açıklama yapan Phelan, duran toplardan toplam 12 gol yediklerine dikkat çekerek esprili bir şekilde, "Samuel köşe vuruşlarını savunabiliyor mu?" dedi.

Phelan, "Ben bir şey duymadım ancak Eto'o Hull City'ye gelmek isterse, bu inanılmaz bir meydan okuma olur. Ancak Eto'o konusu endişelerimin en küçüğü. Bazı mevkilerde gelişmek zorundayız. Şu anda her pozisyon için kapımız açık" ifadesini kullandı.