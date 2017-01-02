Ibanez'e iki teklif birden!

Trabzonspor’a bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Sol Bek oyuncu Luis İbanez beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın forma şansı vermediği oyuncu en son 27 Kasım’da Gençlerbirliği mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki deneyimli oyuncuyu satış listesine koyan Bordo Mavililere 2 teklif geldiği öğrenildi.

LANUS VE KIZILYIDIZ Trabzonsporlu İbanez’e eski takımı Kızılyıldız ve Arjantin’den Lanus’dan teklif geldiği öğrenildi.

Oyuncunun bonservis bedeli olan 1.4 Milyon Euro’luk ücreti fazla bulan kulüpler transferde pazarlık aşamasına geçti. 2 takımında İbanez için Trabzonspor’a kiralama teklifi yaptığı gelen bilgiler arasında. Bordo Mavili takımın kadrosunda tutmak istemediği İbanez'i en az zarar ile takımdan göndermek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

