İlk görüşme olumsuz!

Galatasaray ile Gençlerbirliği başkanlarının Ahmet Çalık için yaptığı ilk görüşmeden anlaşma çıkmadı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Ahmet Çalık için başkanlar düzeyinde ilk görüşme yapıldı. Dursun Özbek, dün Ankara'da İlhan Cavcav ile görüşerek milli oyuncu için yeni teklifini iletti. G.Saray, 2.5 milyon Euro'ya çıkardığı teklifine genç forveti Berk İsmail'i de dahil ederken, Cavcav 4 milyon Euro'da ısrar etti.

ÇALIK'A YILLIK 1 MİLYON EURO

İki başkanın bir kez daha görüşmesi beklenirken, Galatasaray, 22 yaşındaki milli stoper ile her konuda anlaştı. Ahmet Çalık'ın menajerliğini yapan ve sarı-kırmızılı yönetimle Emre Çolak'ın Deportivo'ya gidişinde problem yaşayan Ahmet Bulut sorun çıkarmadı ve G.Saray'ın yıllık 1 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.

Samuel Eto'o paylaşılamıyor

Lukas Podolski'yi elinden çıkardığı takdirde Samuel Eto'o'yu kadrosuna katma planları yapan Galatasaray'a rakip çıktı. Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Kamerunlu golcüye son olarak Premier Lig ekibi Hull City talip oldu. Ada basınına yansıyan haberlere göre; ligde 19'uncu basamakta yer alan Hull City, Samuel Eto'o'yu transfer hedefleri arasına aldı. (Sabah)