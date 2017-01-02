- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İşte Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici için teklifi!
02 Ocak 2017 , 20:43
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici imzaya en yakın aday olarak öne çıkıyor. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mehmet Ekici için Trabzonspor ile görüşüyor.
Sarı lacivertliler; Aatıf Chahehouche veya Miroslav Stoch'tan birini bordo-mavililere vermeyi teklif etti. Takasın üstüne bir miktar para isteyen Trabzonspor ile pazarlıklar sürüyor.
Fenerbahçe kadro dışı kalan oyuncular Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel için ise gelecek teklifleri bekliyor. Emenike özellikle Rusya'da bazı temaslarda bulunsa da henüz istediği seviyede bir teklif alamadı. van der Wiel ise kulüpte kalabilmek için şansını zorluyor.
(NTV Spor)
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar