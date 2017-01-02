- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İşte Yasin Öztekin'in dikkat çeken istatistikleri!
02 Ocak 2017 , 13:57
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
-AJANSSPOR
Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakıldığı ilk olarak ajansspor.com tarafından duyurulan, Yasin Öztekin bu sezon sarı kırmızılıların en etkili gol silahlarının başında geliyordu. Öztekin bu sezon Galatasaray'da 8 gol atarak bu alanda başı çekerken, bunların 7'sini ligde kaydetti.
29 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda Spor Toto Süper Ligi'nde en çok gole katkı yapan 3. futbolcu oldu. 14 gol ve 6 asistle, 20 gole direkt katkı yapan Yasin'in önünde 18 gol ve 6 asistle Cenk Tosun var. Bu alanda lider ise sezon başı Galatasaray'a transfer olan ve son iki sezonda ligde Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 20 gol, 5 asistle 25 gole katkı yapan Eren Derdiyok oldu.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar