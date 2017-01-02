İşte Yasin Öztekin'in dikkat çeken istatistikleri!

-AJANSSPOR

Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakıldığı ilk olarak ajansspor.com tarafından duyurulan, Yasin Öztekin bu sezon sarı kırmızılıların en etkili gol silahlarının başında geliyordu. Öztekin bu sezon Galatasaray'da 8 gol atarak bu alanda başı çekerken, bunların 7'sini ligde kaydetti.

29 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda Spor Toto Süper Ligi'nde en çok gole katkı yapan 3. futbolcu oldu. 14 gol ve 6 asistle, 20 gole direkt katkı yapan Yasin'in önünde 18 gol ve 6 asistle Cenk Tosun var. Bu alanda lider ise sezon başı Galatasaray'a transfer olan ve son iki sezonda ligde Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 20 gol, 5 asistle 25 gole katkı yapan Eren Derdiyok oldu.