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Jose Rodriguez fiyaskosu!

Tarih02 Ocak 2017 , 10:31

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Jose Rodriguez fiyaskosu!

Galatasaray’dan 2.1 milyon Euro’ya Mainz’a transfer olan Jose Rodriguez, sadece 2 maçta 5 dakika oynadı ve takımın bu sezonki en kötü transferi oldu.

Galatasaray’ın sezon başında 2.15 milyon Euro karşılığında Bundesliga takımlarından Mainz’a sattığı Jose Rodriguez hayal kırıklığı yarattı.

İspanyol oyuncu, sadece 2 maçta 5 dakika forma giyerken Alman ekibinin bu sezon yaptığı en kötü transfer olarak kayıtlara geçti. (Fotomaç)

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