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Jose Rodriguez fiyaskosu!
02 Ocak 2017 , 10:31
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Galatasaray’dan 2.1 milyon Euro’ya Mainz’a transfer olan Jose Rodriguez, sadece 2 maçta 5 dakika oynadı ve takımın bu sezonki en kötü transferi oldu.
Galatasaray’ın sezon başında 2.15 milyon Euro karşılığında Bundesliga takımlarından Mainz’a sattığı Jose Rodriguez hayal kırıklığı yarattı.
İspanyol oyuncu, sadece 2 maçta 5 dakika forma giyerken Alman ekibinin bu sezon yaptığı en kötü transfer olarak kayıtlara geçti. (Fotomaç)
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