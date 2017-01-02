Jose Rodriguez fiyaskosu!

Galatasaray’dan 2.1 milyon Euro’ya Mainz’a transfer olan Jose Rodriguez, sadece 2 maçta 5 dakika oynadı ve takımın bu sezonki en kötü transferi oldu.

Galatasaray’ın sezon başında 2.15 milyon Euro karşılığında Bundesliga takımlarından Mainz’a sattığı Jose Rodriguez hayal kırıklığı yarattı.

İspanyol oyuncu, sadece 2 maçta 5 dakika forma giyerken Alman ekibinin bu sezon yaptığı en kötü transfer olarak kayıtlara geçti. (Fotomaç)