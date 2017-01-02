Kayserispor'a yeni yönetim yolda!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kısa süre içerisinde yapılması planlanan olağanüstü kongrede, kulübün eski yöneticilerinden Erol Bedir'in başkanlığındaki yönetimin göreve getirilmesinin planlandığı bildirildi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin ileri gelenleri ve yöneticilerinin kendisinin başkanlığı fikri üzerinde birleştiğini, kendisinin de kulübün çıkarları için bunu kabul ettiğini söyledi.

Bedir, transfer ve kamp döneminin kısa süre içerisinde başlayacak olması dolayısıyla kulüpteki çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kayserispor'da Recep Mamur yönetiminin olağanüstü kongre kararı alması sonrası 24 Aralık'ta yapılan genel kurulda başkanlığa aday çıkmaması üzerine Mamur döneminde yönetimde yer alan Ahmet Yıldız kongrenin bitmesine az süre kala divana liste sunarak delegeler tarafından başkanlığa seçilmişti.

Daha sonra Kayserispor'da kapsamlı bir yönetimin göreve gelmesi çalışmaları çerçevesinde başkanlığa adaylığını açıklayan iş adamı Saffet Külahçı aday olmaktan vazgeçmişti.