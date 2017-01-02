Kayserispor'da flaş gelişme!

Kayserispor Başkan adayı olan Saffet Külahçı, sarı kırmızılı takımın başına geçmekten vazgeçti

Cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşerek başkanlığı için onay alan, Cumartesi günü de yönetim kurulu aday listesi ile belediye başkanlarının da bulunduğu bir toplantı gerçekleştirip Kayserispor kulübüne giden Saffet Külahçı, birgün sonra ise farklı bir tablo ile karşı karşıya kalınca kararından geri adım attı.

Kayserispor için acilen ödenmesi gereken 10 Milyon TL olduğunu, bunu 1 gün içerisinde çıkarmalarının mümkün olmayacağını dile getiren Saffet Külahçı, "Kayserimizin önde gelen insanlarının onayı ile biz yola çıkma kararı aldık. Kayserispor'u başarıya taşıyabileceğine inandığımız insanlardan oluşan bir yönetim kurulu oluşturduk. Ancak bize söylenen rakamlar ile önümüze çıkan rakamlar arasında uçurum var. Dolayısıyla bu yolda sağlıklı bir şekilde yürümenin mümkün olmayacağı kanısına vardık. Kayserispor, şehrimizin önemli bir kulübü. Bu kulübümüzün de zarar görmemesi adına aldığımız kararı erkenden kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduk. Yani Kayserispor başkan adaylığından vazgeçtiğimi belirtiyorum" dedi.

Kayserispor mevcut Başkanı Ahmet Yıldız'ın, sarı kırmızılı takımın Başkan adayı Saffet Külahçı'nın geri adım atması sonrasında nasıl bir tutum izleyeceği merakla bekleniyor. Bugün içerisinde Olağanüstü Genel Kurul kararı alacağını daha önce açıklayan Ahmet Yıldız, bu karar sonrasında şaşırmış bir vaziyette.

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