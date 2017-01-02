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Konyaspor'dan flaş Ömer Ali Şahiner açıklaması!
02 Ocak 2017 , 12:10
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a çok önemli açıklamalarda bulundu.
AJANSSPOR ÖZEL-
Gündemde yer alan, "Ömer Ali Şahiner Trabzonspor ile anlaştı" iddialarını yanıtlayan Ahmet Şan, "Ömer Ali Şahiner bizim evladımız hiçbir takıma göndermiyoruz. Teklifler oldu fakat Ömer Ali sezonu Konyaspor'da tamamlayacak. 2-3 milyon Euro gibi rakamlara onu satmayı düşünmüyoruz. 5-6 Euro gibi rakamlar konuşuluyor.
Ancak bu fiyat aralığında bir teklif gelirse hem kulüp hem de Ömer Ali'nin geleceği için değerlendiririz. Genç oyuncumuz Ali Dere'yi Anadolu Selçukspor'a kiralık olarak göndereceğiz. Savunma oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı'yı da kiralık listemizde yer alıyor. Abdülkerim içinde temasta olduğumuz birkaç TFF 1. Lig ekibi var. Vedat Bora'nın durumu ise bu hafta netlik kazanacak" ifadesini kullandı.
-Anadolu Selçukspor'dan iki transfer
Kulübün mali planlamasından bahseden Başkan Şan, "Sezon sonuna kadar ligi istediğimiz yerde tamamlarsak Konyaspor'un borcu olmayacak. Anadolu Selçukspor ile ilişkilerimiz devam ediyor: Selçukspor'dan Süleyman Türkeş ve Özkan Taştemur'u sezon sonunda takımımıza dahil edeceğiz" dedi.
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