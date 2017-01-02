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Lokomotiv'e 'ağır' geldi!
02 Ocak 2017 , 09:24
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Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen Emmanuel Emenike, Rusya’da kulüp aramaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen Emmanuel Emenike, Rusya’da kulüp aramaya devam ediyor. Rus basınına yansıyan haberlerde, Spartak Moskova’dan olumsuz yanıt alan Nijeryalı futbolcunun, Lokomotiv Moskova ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
Emenike’yi kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünen Lokomotiv’in de yüksek maaş nedeniyle transfere soğuk baktığı savunuldu. Rus ekibi tarafından başka alternatiflerin elde tutulduğu da kaydedildi. Bu arada Spartak Moskova’nın eski teknik patronu Valeri Karpin, Emenike’nin Moskova kulüpleri için ideal bir isim olduğunu belirterek oyuncuya övgülerde bulundu.
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