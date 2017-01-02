Mehmet Ekici'nin dikkat çekici istatistikleri!

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Transfer döneminin gözdelerinden olan Trabzonspor'un 8 numarası Mehmet Ekici, 3. sezonunu geçirdiği Trabzonspor'daki en kötü performansını sergiliyor. İlk geldiği sezon olan 2014-2015'te 29 maçta forma giyen Ekici, 9 gol ve 11 asist yapmıştı. Başarılı orta saha, 2015-2016'da 187 maçta 4 gol atıp, 3 asistlik katkı vermişti. Bu sezon ise Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 15 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 3 gol atarken asist yapamadı.

Geçtiğimiz hafta NtvSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan yorumcu Mehmet Demirkol, Ekici'nin bu sene çok mücadele edip top kaptığını ancak futbolcunun görevinin bu olmadığını ve yanlış yerde oynatıldığını belirtmişti.

4 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde birçok talibi olacak olan Ekici'yi en çok Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği konuşuluyor.