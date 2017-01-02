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Orkan-Muhammet takası!
02 Ocak 2017 , 10:32
4 Ocak'ta başlayacak 2'nci transfer döneminde Trabzonspor'un Akakpo, Muhammet Demir, İbanez ve Sheidaev'i kiralık ya da bonservisleriyle gönderebileceği belirtiliyor.
Bu futbolcuların takasta kullanılması da gündemde. Muhammet'i eski kulübü G.Antep istiyor.
Trabzonspor geçtiğimiz yılda transfer listesinde bulunan Orkan Çınar'ı Muhammet karşılığında Gaziantepspor'dan almayı planlıyor. Antep'in ise bu transferde Muhammet'e karşılık bir miktar para isteyeceği gelen bilgiler arasında. (61 Saat)
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