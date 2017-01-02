Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Osmanlıspor'dan Ndiaye açıklaması!

Tarih02 Ocak 2017 , 20:24

Yorum
Osmanlıspor'dan Ndiaye açıklaması!

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında transfer haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ndiaye için Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunduğu yönünde basında çıkan haberlere yanıt veren Yurtgüven, " Pek çok futbolcumuz için dedikodular dolaşıyor. Herhangi bir futbolcumuza resmi teklif yapılmadı. Hedeflerimiz var ve 2017'ye de taşıdık. Özellikle Avrupa hedefimizi çok şükür başardık. 2017 Şubat içerisinde de veda etmek istemiyoruz. Herhangi bir oyuncuya resmi teklif yok ve olsa bile satmayı düşünmüyoruz. Bırakın satmayı 2-3 oyuncu takviyesi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me