Osmanlıspor'dan Ndiaye açıklaması!

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında transfer haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ndiaye için Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunduğu yönünde basında çıkan haberlere yanıt veren Yurtgüven, " Pek çok futbolcumuz için dedikodular dolaşıyor. Herhangi bir futbolcumuza resmi teklif yapılmadı. Hedeflerimiz var ve 2017'ye de taşıdık. Özellikle Avrupa hedefimizi çok şükür başardık. 2017 Şubat içerisinde de veda etmek istemiyoruz. Herhangi bir oyuncuya resmi teklif yok ve olsa bile satmayı düşünmüyoruz. Bırakın satmayı 2-3 oyuncu takviyesi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.