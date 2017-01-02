Salih Dursun'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray’da performansı ile bekleneni veremeyen isimlerden olan Salih Dursun'un yeni adresi belli oldu.

Teknik Direktör Riekerink’in gözüne giremeyen Salih Dursun, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor’dan Galatasaray’a 2.750.000 Euro’ya transfer olan ancak performansı beğenilmediği için Trabzonspor’a kiralanan ve 2016/2017 sezonu için yeniden Galatasaray’a dönen Salih Dursun Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

Yarın resmen açılacak olan ara transfer döneminde resmi imzayı atacak olan Salih Dursun’un 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Süper Lig’de ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Antalyaspor, ilk transferini de Galatasaray’dan Salih Dursun’u alarak yapmış oldu.

Salih Dursun’un kırmızı-beyazlılarla resmi sözleşmeyi bugün akşam saatlerinde ya da yarın imzalaması bekleniyor.