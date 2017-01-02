Şampiyonluk için her şey mevcut!

Nağmalup lider Medipol Başakşehir'in sezonu zirvede tamamlaması sürpriz olmaz:

İŞİN şifresini ‘hafta hafta bakmak’ olarak tanımlıyor Abdullah Avcı. Kolay değil ‘Milletin parasıyla takım yapıyorlar’dan herkesin sempatisini kazanmış bir kulüp haline dönüşmek için çok emek harcadılar. Çok dayak yediler, çok hırpalandılar. Aradaki milli takım deneyimi hocadan çok şey götürdü, çok şey de kattı. Kısacası bu öykü 3 değil, 11 yıllık. O yüzden de elde sımsıkı tutulan bir temkinlilik anlayışı söz konusu.

MEDIPOL Başakşehir, zinhar şampiyonluk lafı etmiyor. Ancak takımda Emre, Epureanu, Yalçın, Bekir, Mossoro, Batdal, Ferhat, Uğur türü ‘yarış görmüş’ oyuncular çoğunlukta olunca, ister-istemez gidişatta seslendirilmeyen ‘bir umut’ şarkıları söyleniyor içten içe. Abdullah Avcı bunun bilincinde. Önlemeye çalışmakla birlikte, eşyanın tabiatı sebebiyle engel de olamıyor. Emre’ye, Yalçın’a ‘Beyler bu takımda şampiyonluk lafı edilmeyecek!’ diyebilir misiniz? Ya da Cengiz’e, Mahmut’a, Mossoro’ya ‘Şampiyonluğu aklınızdan bile geçirmeyin!’ diyebilir misiniz; 48 puanın 36’sını almışken!

STRES ETKİSİ

İŞTE takım bu yüzden zaman-zaman sallantılar yaşadı. Oyuncuların aklı ‘erken bir şampiyonluk sözüyle’ çelindi kimi zaman. Hoca ve kulüp yönetimi bu dengeyi tutmak için olanca çaba sarf etseler de son haftalarda bu stres takıma etki etti.

BAŞAKŞEHİR şunu biliyor. Bu ligin ağababaları var. Kocaeli, Samsun, Eskişehir, G.Birliği, Antep, Sivas... Bursa dışında bu ağababalar Anadolu’ya teslim olmadı. Şimdi İstanbul içinden bir kalkışmayla karşı karşıyalar. Batı İstanbul temsilcisinde güç var, plan var, organizasyon var, iç barış var, deneyim var, gelecek var. Batı İstanbul’dan güneş doğabilir yakında! (Vatan)