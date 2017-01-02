Sobol Beşiktaş'a geliyor mu?

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev'in Türkiye temsilcisi Doğan Ercan önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ercan, "Oleksandr Advocaat'ın isteği doğrultusunda transfer edildi. Advocaat oyuncunun Zorya maçlarındaki performansını beğenmişti. Oleksandr basit oynuyor, hızlı oynuyor ve geleceği olan bir bir futbolcu. Futbolcunun sözleşmesinde opsiyon yok. Transfer döneminde bütün takımlar Ukrayna'da, oyuncuların maliyetleri uygun ve Ukrayna'da ekonomik krizin olması cazip geliyor" dedi.

SOBOL, BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Eduard Sobol'un da Türkiye temsilcisi olan Doğan Ercan, "Oyuncu ve kulübüyle ilgili sıkıntı yok. Ufak tefek pürüzler var. Uzlaşma sağlanırsa oyuncu Beşiktaş'ta diyebiliriz. Transferde somut adımlar attık ve final aşamasındayız. Dinamo Kievli oyuncu Vida sezon öncesi Türkiye'yi düşünmüyordu. Şu anda bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.