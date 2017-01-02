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Süper Lig'den talibi var!

Tarih02 Ocak 2017 , 10:01

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Süper Lig'den talibi var!

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshederek Nantes'a geri yolladığı Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu...

Hamza Hamzaoğlu'nun, Galatasaray'ı çalıştırırken alınması için özel olarak uğraştığı hatta ailesiyle bir görüştüğü İzlandalı golcü için ilk teklif yapıldı. Hamzaoğlu bir röportajında Kolbeinn için, "alınırsa Galatasaray 10 yıl forvet sıkıntısı çekmez" demişti.

Kolbeinn'in sağlık raporlarının olumlu çıkması durumunda İzlandalı golcünün sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralanacağı bildirildi. (Fotospor)

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