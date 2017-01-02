- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Süper Lig'den talibi var!
02 Ocak 2017 , 10:01
Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshederek Nantes'a geri yolladığı Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu...
Hamza Hamzaoğlu'nun, Galatasaray'ı çalıştırırken alınması için özel olarak uğraştığı hatta ailesiyle bir görüştüğü İzlandalı golcü için ilk teklif yapıldı. Hamzaoğlu bir röportajında Kolbeinn için, "alınırsa Galatasaray 10 yıl forvet sıkıntısı çekmez" demişti.
Kolbeinn'in sağlık raporlarının olumlu çıkması durumunda İzlandalı golcünün sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralanacağı bildirildi. (Fotospor)
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar