Trabzonspor 3 isimle anlaşma sağladı!

Trabzonspor’un devre arası transferinde el sıkıştığı Emmanuel Mas, Serdar Taşçı ve Joao Pereira’nın, Antalya'da yapılacak kampa katılacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıda beklentileri karşılayamayan ve 13’üncü sırada yer alarak hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor’da transfer çalışmalarına hız verildi. Prensip anlaşmasına varılan savunma oyuncuları Emmanuel Mas, Serdar Taşçı ve Joao Pereira’nın Antalya’da yapılacak devre arası kampına katılacağı bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo mavililerin el sıkıştığı, San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek Emmanuel Mas, Sporting Lisbon’dan 32 yaşındaki sağ bek Joao Pereira ve Spartak Moskova’dan 29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı, son kontrollerin ve görüşmelerin ardından kampa katılacak.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Bu arada, Trabzonspor’un hücum hattını güçlendirme noktasında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları sürdürdüğü, bordo mavililerin sezon başında da kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Osmanlıspor’dan orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için yeniden harekete geçtiği kaydedildi. Trabzonspor’da ayrıca sağ kanat ve forvet hattına da takviye yapılması konusunda çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.



EN İSTİKRARLISI ONUR VE DURİCA

25 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 23 isime görev verdi Genç kaleciler Uğurcan Çakır ile Furkan Taş, ilk yarı itibariyle forma şansı bulamadı. Bordo mavili takımda ligde ilk yarıda en çok süre alan oyuncu, 16 maçın tamamında 1440 dakika forma giyen Onur Recep Kıvrak ile 15 maçta 1342 dakika sahada kalan Jan Durica oldu. Trabzonspor’da Onur ve Durica’nın ardından Mehmet Ekici 15 maçta 1288 dakika, Okay 15 maçta 1175 dakika, Zeki 13 maçta 1163 dakika, Uğur 12 maç 1053 dakika ve Onazi 15 maçta 1029 dakika ile bin dakikanın üzerinde sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldılar.

SARAL: SADECE KUPA MÜCADELESİ VERMİYORUZ

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, sosyal medya hesabı twitterdan şike konusuyla ilgili paylaşımlarda bulundu, mücadelelerinin sadece kupa için olmadığını söyledi. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ben haykıra haykıra, 'Şike başka FETÖ başka' dedikçe en ağır cezalara çarptırıldım. Kaldı ki siz maç oynarken hayatımız FETÖ ile savaşmakla geçti. Türk futboluna bu ağır lekeyi nasıl vurdunuz? Değer miydi? Bunca rezilliği bizi hesaba katmadan yapanların, camiamıza zulüm edenlerin, hesabını elbette ki bozacağız. Bu sadece bir kupa, bir şike mücadelesi değil. Bu Trabzonspor’un kuruluşundan bugüne verilen tüm mücadeleleri unutmamak, tarihine saygılı olma, Türkiye'nin çimentosu Trabzon'un, Trabzonlunun, Trabzonspor’un hakkına cüret edenleri tarihten silme mücadelesidir.