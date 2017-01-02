Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor, Joao Pereira ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Açıklama şöyle:

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur"