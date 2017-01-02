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Trabzonspor transferi açıkladı!
02 Ocak 2017 , 19:07
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, Joao Pereira ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Açıklama şöyle:
Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur"
- İlgili:
- Futbol
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- Trabzonspor
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