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Trabzonspor transferi açıkladı!

Tarih02 Ocak 2017 , 19:07

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Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor, Joao Pereira ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Açıklama şöyle:
Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur"

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