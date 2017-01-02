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Trabzonspor'a Gürcü savunmacı!
02 Ocak 2017 , 10:02
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Brezilyalı Gum ile anlaşan bir yandan da Serdar Taşçı'ya gelecek sezon için imza attırmaya hazırlanan Trabzonspor'un Gürcü stoper Guram Kashia ile de ilgilendiği ortaya çıktı.
Trabzonspor'un Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Guram Kashia için teklif yaptığı iddia edildi.
Sportall'ın iddiasına göre; 29 yaşındaki Guram Kashia ile İspanya'dan Real Betis takımı da ilgileniyor. (Fotospor)
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