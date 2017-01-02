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Uruguaylı forvet için teklif!

Tarih02 Ocak 2017 , 09:34

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Uruguaylı forvet için teklif!

Ara transferde kadrosuna bir forvet katmak isteyen Trabzonspor’un son hedefi solbek için anlaştığı Mas’ın takım arkadaşı San Larenzo’nun Uruguaylı golcüsü Cauteruccio...

San Lorenzo takımından solbek Emmanuel Mas ile prensipte anlaşan Trabzonspor, Arjantin ekibinin golcüsü Martin Cauteruccio'yu da kadrosuna katmayı hedefliyor. Arjantin'in en önemli gazetelerinden Ole, iki kulübün Emmanuel Mas'tan sonra Martin Cauteruccio için de görüşmelere başladığını ve 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. 4 sezondur San Lorenzo forması giyen 29 yaşındaki forvet, Arjantin ekibinde 114 maçta 41 gol kaydetti. Cauteruccio bu sezona ise 11 maçta 9 golle harika bir start verdi. (Sabah)

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