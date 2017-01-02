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Veli Kavlak takımla çalıştı

Tarih02 Ocak 2017 , 19:24

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Veli Kavlak takımla çalıştı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Veli Kavlak, takımla çalıştı.

Sakatlığı nedeniyle 5 kez ameliyat edilen ve uzun süre sahalardan uzak kalan Veli'nin sözleşmesi sezon başında yarım sezonluğuna dondurulmuştu.

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