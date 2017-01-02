Zirvede şampiyonluk sözleri!

Ligin ilk yarısı öncesinde üst sıralarla farkı eriten Fenerbahçe’de hedef, ara dönemde yapacağı transferlerle hem Süper Lig’de şampiyonluğu yakalamak hem de Avrupa Ligi’nde sonuna kadar yol almak. Bu noktada da teknik direktör Dick Advocaat’ın tercihleri belirleyici rol oynuyor ve Başkan Aziz Yıldırım, hocasına inanılmaz güveniyor. İkilinin yılbaşı öncesinde yaptığı kritik transfer zirvesinin detaylarına FANATİK ulaştı.

Bu görüşmede Hollandalı hocanın hem gündemdeki isimler için fikrini söylediği, hem de başka tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

Çok samimi geçti...



Advocaat’ın Depay ile kurdukları teması Başkan Yıldırım’a etraflıca anlattığı, 10 numara konusunu açıp Mata ismini bir kez daha net şekilde telaffuz ettiği belirtildi. Ayrıca son günlerde adı İstanbul’un 3 büyük takımıyla da anılan Trabzonspor’un yıldızı Mehmek Ekici konusunda da fikrini açıklayan deneyimli çalıştırıcının, masadan taraftarı çok heyecanlandıracak şu cümleyi kurarak kalktığı ortaya çıktı: “Eğer çok büyük bir şanssızlık yaşamazsak şampiyon Fenerbahçe olacak.”

‘Depay olmazsa daha iyisi...’

“Depay ile konuştuk... Kendisinin son kararı İngiltere’de kalma yönünde. Ona saygı duymalıyız, başka isimlere yönelmeliyiz. Bu noktada da lütfen meraklanmayın ve panik yapmayın. Buna gerek yok. Çünkü çok daha büyük bir yıldızla temas halindeyiz. Gelinen seviyeyi sürekli sizinle paylaşıp bilgi aktaracağım.”

‘Onları istemiyorum’

“Emenike ve Van der Wiel için kararımı zaten daha önce size iletmiştim. Bana duyduğunuz güven ve kararımın arkasında yer almanız beni mutlu etti. Onlarla ilgili düşüncelerimi aynen koruyorum. İkisinin de takımımıza bir şeyler katacağına inanmıyorum. Gelecek teklifleri değerlendirip yolları ayırabilirsiniz.

‘Ekici çok iyi oyuncu’

“10 numara konusunu çözmemiz gerekir. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. (Advocaat’ın aklındaki 10 numaranın Mata olduğu biliniyor)... Mehmet Ekici gerçekten de çok kaliteli bir oyuncu. Birçok noktada işimize yarar. Eğer şartlar uyarsa alabilirsek bize gerçekten de ciddi katkı sağlar. Ancak eğer kulübün şartlarını çok zorlayacak bir durum ise fazla ödün vermemenizi de tavsiye etmek isterim.”