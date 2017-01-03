Samuel Eto'o Beşiktaş ile aynı otelde

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Samuel Eto'o, Antalyaspor takımı ile birlikte siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelde

Sezon başında Portekiz devi Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar'ın performansından memnun kalınmadığı için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Antalyaspor’da forma giyen Samuel Eto’o’yu listesine aldığı iddia ediliyor. Transfer gerçekleşir mi bilinmez ama Beşiktaş ile Kamerunlu yıldızın yolları aynı otelde kesişiyor.



Beşiktaş, bir haftalık ikinci yarıya hazırlık kampını Antalyaspor ile aynı otelde yapacak. Yani Samuel Eto'o, Antalya kampında siyah-beyazlılar'la aynı çatı altında buluştu. Dün kamp yapmak üzere Antalya’ya gelen Beşiktaş kafilesi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu ve Antalyaspor’un da kamp yaptığı Regnum Carya Otel'e yerleşti.

Sezonun ikinci yarısı için 8 Ocak'a kadar bu otelde hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş'ta yönetim, pazar günü İstanbul'a Eto'o'yla birlikte dönmeyi planlıyor. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de Antalya'da ağırlayacağı Beşiktaş ile transfer konusunu yüz yüze görüşüp olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandıracağı söyleniyor.

Amk