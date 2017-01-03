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Adanaspor hazırlıkları sürdürüyor!
03 Ocak 2017 , 20:07
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- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, iki grup halinde pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan maçla sona erdi.
Akdeniz temsilcisinin kampına bugün katılan Brezilyalı futbolcular Roni ve Renan Foguinho, takımdan ayrı koştu.
Adanaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
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