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Advocaat'tan Sow'a: "Sağlam gel"

Tarih03 Ocak 2017 , 09:27

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Advocaat'tan Sow'a: Sağlam gel

Afrika Uluslar Kupası finalleri için Senegal Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Moussa Sow'a hocası Dick Advocaat'tan sürpriz bir telefon geldi.

AMAN SAKATLIK ÇIKMASIN
Moussa Sow'a Afrika Kupası'nda başarılar dileyen Hollandalı teknik adam, "Başarılı olmanı isterim ama tek isteğim bu değil. Fenerbahçe'ye sapasağlam gelmeni istiyorum" dedi.

3 MAÇ KAÇIRACAK!
Sow'un dönüş tarihi Senegal Milli Takımı'nın gruptan çıkıp çıkmamasına bağlı. Eğer gruptan çıkarlarsa Sow 3 Süper Lig maçını kaçıracak.

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