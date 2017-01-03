Alanya'da Sefa ve Timuçin ile yollar ayrıldı!

Aytemiz Alanyaspor'da sezon öncesi kadro planlamasında düşünülmeyen Timuçin Aşcıgil ve sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer edilen Sefa Yılmaz'ın sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün futbolcularından Timuçin Aşcıgil ve Sefa Yılmaz'ın sözleşmeleri karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Kendislerine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.