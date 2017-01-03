Antalyaspor'a süper kanat!

Galatasaray’dan Salih Dursun ile prensipte anlaşan, bonservisi elinde olan Nakoulma ile görüşen, Monacolu Adam Traore için de nabız yoklayan Antalyaspor, transferde önemli isimlere yönelmeyi sürdürüyor.



Kırmızı-Beyazlılar’a Ola John ismi önerildi. Bonservisi Benfica’da olan ve sezon başında İngiltere Championship ekibi Wolverhampton’a kiralanan Ola John’a teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibi onay verdi.



Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olan Ola John, yeterli şans bulamadığı için İngiltere’de mutsuz. Antalyaspor, şartların oluşması halinde 24 yaşındaki ABD’li kanat oyuncusunu kiralayacak.

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