Aytemiz Alanyaspor'da iki ayrılık!

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, futbolcular Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil'in sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten iki futbolcuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce kadro dışı bırakılan Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadesi kullanıldı.