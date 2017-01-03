Aziz Yıldırım TRT muhabirine yüklendi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor muhabiri Barış Yurdseven'in Abdullah Avcı ile yaptığı röportajda kullandığı bazı ifadeler sonucu sert bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Bu akşam TRT SPOR kanalında yayınlanan Kamp Günlüğü Programı'nda, Barış Yurduseven isimli muhabir, İstanbul Başakşehir Kulübü teknik direktörü Abdullah Avcı'ya, şahsımın takımımızın transferlerini Başakşehir maçına göre yapacağımız şeklinde bir açıklama yaptığımı belirtmiş, Abdullah Avcı da bu ifade üzerinden yorum yapmıştır.

Benim herhangi bir mecrada bu yönde bir demecim olmamıştır. Bahse konu ifade yalandır. Söz konusu muhabir, şahsım üzerinden yalan ifadeler kullanmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü transferlerini herhangi bir maça göre değil, kendi planlaması çerçevesinde yapmaktadır ve öngörülen süre içerisinde transfer çalışmaları sonlandırılacaktır. Dolayısıyla bu tür ifadeler yalandır. TRT gibi bir kurumu, yalan haber yapmamaya davet ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Aziz YILDIRIM

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı