Badstuber resmen ayrılıyor!

AJANSSPOR-Holger Badstuber'in Bayern Münih kariyeri sona ermek üzere.

Bild gazetesinin haberine göre 27 yaşındaki savunma oyuncusu takımla birlikte Doha'ya gitse de bu, onun Bayern'deki son kampı olacak. Badstuber daha fazla forma giymek için takımdan ayrılma kararı aldı.

Konu hakkında Bild gazetesine özel açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Peter Duvinage, Badstuber'in takımdan ayrılması için başkan Uli Höeness ve CEO Karl-Heinz Rummenigge ile iyi bir diyalog kurduklarını belirtirken, "Holger'in tekrar forma giymesi önemli" ifadesini kullandı.

Bild'e göre Badstuber'e Almanya içinden ve yurt dışından teklifler var. Özellikle eski hcası Pep Guardiola'nın onu Manchester City'ye getirmek istediği konuşuluyor.

Alman savunmacının Bayern ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.