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Badstuber'de Alman rakip!
03 Ocak 2017 , 19:03
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Beşiktaş'ın stoper adaylarından Holger Badstuber'e bir talip daha çıktı.
Sport Bild'in haberine göre tecrübeli savunmacı Emir Spahic'in sözleşmesini fesheden Hamburg, onun boşluğunu Badstuber ile doldurmayı planlıyor. Hummels ve Boateng'in ardında formadan uzak kalan 27 yaşındaki oyuncunun Hamburg ile görüşmelere başladığı belirtiliyor.
Badstuber'in Bayern ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek.
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