Barcelona'dan Vidal'e şartlı evet!

AJANSSPOR - La Liga devi Barcelona'nın, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleix Vidal'ı göndermeye sıcak baktığı ancak iyi bir teklif beklediği vurgulandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, Sevilla'dan 14 milyon euro bedelle transfer edilen ancak teknik direktör Luis Enrique'nin gözüne giremeyen Vidal'in gitmesine iyi bir teklifin gelmesi halinde izin verecek.

27 yaşındaki sağ bekin ise yurt dışından gelecek teklifleri kabul etmeye niyetli olduğu, bu tekliflerden birinin ise Galatasaray'dan geldiği kaydedildi. Galatasaray'ın, Vidal'in menajeriyle olası transfer için görüşme yaptığı bildirildi.

Öte yandan Galatasaray'ın, en başından beri Barcelona'nın Vidal için istediği bonservis bedelini ödeyecek finansal duruma sahip olmadığını net bir şekilde ifade ettiği vurgulandı.

Sağ bek arayışlarına devam eden Barcelona'nın ise Shakhtar Donetsk'in tecrübeli ismi Srna'yı kadrosuna katmak istediği ancak oyuncunun durumunun henüz netleşmediği belirtildi.

Katalan devinin de bu transferi gerçekleştirebilmek için Vidal'ın satışından gelecek parayı beklediği bildirildi.