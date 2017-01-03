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Başakşehir'e kötü haber!
03 Ocak 2017 , 11:19
AJANSSPOR - Süper Lig'de devre arasına yenilgisiz lider olarak giren Medipol Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan Willem'in 25 yaşındaki orta saha Anouar Kali, açıklama yaptı.
Hollanda basınına konuşan Hollanda doğumlu Faslı oyuncu, Başakşehir'in teklifini kabul etmedğini ifade ederek, bunun gerekçesinin yalnızca İstanbul'da yaşanan terör saldırıları olmadığını vurguladı.
Kali, "Bu günlerde her yerde terörizm var. Ancak bu benim için Başakşehir'e gitmememdeki ana neden değil. Willem'de kendimi aşacak bir durumun belirdiğini hissediyorum" ifadesini kullandı.
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