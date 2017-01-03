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"Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim"

Tarih03 Ocak 2017 , 11:37

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Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim

Kasımpaşa'nın deneyimli orta saha oyuncusu Abdullah Durak, Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünde şanssız maçlar oynadıklarını ve ikinci bölüme iyi başlamaları durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı bile kazanabileceklerini söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kampta olan lacivert-beyazlı  takımın orta saha oyuncularından Abdullah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezonun 16 haftalık ilk bölümünü değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu,  "Sezona iyi başlamadık. Öz güven açısından sıkıntılarımız oldu. Sonra teknik  direktör değişikliği yaşandı. Daha iyi yerlerde olabilirdik. Oynadığımız futbolla  bunu gösterdik. İlk bölümde şanssız maçlar yaşadık. İnşallah ikinci bölümde  şanssızlığımızı kırarız. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah ligin  ikinci bölümünde üst sıralara çıkarak düşme korkusu yaşamayız." ifadelerini  kullandı.

Abdullah Durak, sezonun ilk bölümünü 18 puanla 12. sırada  tamamladıklarını hatırlatarak, "Ligin ikinci bölümü çok zor geçecek. Sadece  futbol oynamanın yetmeyeceği bir döneme giriyoruz. Mücadele, yürek ve savaşmak  lazım. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. O yüzden her maç final gibi olacak.  İyi başlarsak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanabileceğimizi bile  düşünüyorum." diye konuştu.

"Kemal Özdeş ile ivme yakaladık"

Abdullah, sezonun 4. haftasında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın  yerine göreve gelen Kemal Özdeş yönetiminde ivme yakaladıklarını bildirdi.

Rıza Çalımbay ile Kemal Özdeş'in tarzlarında farklılık olduğuna  değinen lacivert-beyazlı futbolcu, "Sezon başında olmadı. Öz güven açısından da  iyi değildik. Kemal Özdeş'in gelmesiyle bir ivme yakaladık. Teknik direktör  değişiklikleri genelde takımlara iyi yansıyor. Bize de iyi yansıdığını  düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kemal Özdeş yönetiminde çıktıkları ilk maçta Fenerbahçe'ye 5-1  yenildiklerini aktaran Abdullah, "Bu kötü olayın ilk hafta yaşanması bence iyi  oldu. Uyanmamız lazımdı. O karşılaşmayla uyandık. Çünkü gururumuza dokunan bir  sonuç oldu. Fenerbahçe maçından sonra takım ayağa kalktı. Ortaya bir karakter  konulması gerekiyordu. Çok önemliydi çünkü tren raydan çıkıyordu. O sonuç  gururumuza dokundu ve o günden sonra çok iyi futbol oynamaya başladık. Eğer  şanssız olmasaydık şu an çok farklı yerlerdeydik." diye konuştu.

"Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim"

Spor Toto Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendiren  Abdullah, 16 haftalık ilk bölümü lider bitiren Medipol Başakşehir'in mutlu sona  ulaşmasını istediğini söyledi.

Üç büyükler dışındaki takımların şampiyon olmasını istediğini  vurgulayan Abdullah, şöyle devam etti: "Aslında Medipol Başakşehir'in geçen sezon Konyaspor'un yaptığına  benzer bir çıkış yapacağını tahmin ediyordum ama çok iyi bir sistem oturttular.  Bu yarıştan kopmayacaklarını düşünüyorum. Anadolu'dan bir şampiyon çıkmasını  istiyorum. Daha önce Bursaspor bunu başarmıştı. Medipol Başakşehir'in şampiyon  olmasını isterim. Çünkü onlar da bir Anadolu takımı. Üç büyükler zaten her zaman  şampiyon oluyor. Başakşehir'de oturmuş bir futbol ve birbirini çok iyi tanıyan  futbolcular var. O yüzden Medipol Başakşehir'i bir adım önde ve şanslı  görüyorum."

Lacivert-beyazlı futbolcu, ayrıca Süper Lig'de uygulanan yabancı  oyuncu kuralının kaliteyi artırmadığını savundu.

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