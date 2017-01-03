"Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim"

Kasımpaşa'nın deneyimli orta saha oyuncusu Abdullah Durak, Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünde şanssız maçlar oynadıklarını ve ikinci bölüme iyi başlamaları durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı bile kazanabileceklerini söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kampta olan lacivert-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Abdullah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezonun 16 haftalık ilk bölümünü değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Sezona iyi başlamadık. Öz güven açısından sıkıntılarımız oldu. Sonra teknik direktör değişikliği yaşandı. Daha iyi yerlerde olabilirdik. Oynadığımız futbolla bunu gösterdik. İlk bölümde şanssız maçlar yaşadık. İnşallah ikinci bölümde şanssızlığımızı kırarız. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah ligin ikinci bölümünde üst sıralara çıkarak düşme korkusu yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Durak, sezonun ilk bölümünü 18 puanla 12. sırada tamamladıklarını hatırlatarak, "Ligin ikinci bölümü çok zor geçecek. Sadece futbol oynamanın yetmeyeceği bir döneme giriyoruz. Mücadele, yürek ve savaşmak lazım. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. O yüzden her maç final gibi olacak. İyi başlarsak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanabileceğimizi bile düşünüyorum." diye konuştu.

"Kemal Özdeş ile ivme yakaladık"

Abdullah, sezonun 4. haftasında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine göreve gelen Kemal Özdeş yönetiminde ivme yakaladıklarını bildirdi.

Rıza Çalımbay ile Kemal Özdeş'in tarzlarında farklılık olduğuna değinen lacivert-beyazlı futbolcu, "Sezon başında olmadı. Öz güven açısından da iyi değildik. Kemal Özdeş'in gelmesiyle bir ivme yakaladık. Teknik direktör değişiklikleri genelde takımlara iyi yansıyor. Bize de iyi yansıdığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kemal Özdeş yönetiminde çıktıkları ilk maçta Fenerbahçe'ye 5-1 yenildiklerini aktaran Abdullah, "Bu kötü olayın ilk hafta yaşanması bence iyi oldu. Uyanmamız lazımdı. O karşılaşmayla uyandık. Çünkü gururumuza dokunan bir sonuç oldu. Fenerbahçe maçından sonra takım ayağa kalktı. Ortaya bir karakter konulması gerekiyordu. Çok önemliydi çünkü tren raydan çıkıyordu. O sonuç gururumuza dokundu ve o günden sonra çok iyi futbol oynamaya başladık. Eğer şanssız olmasaydık şu an çok farklı yerlerdeydik." diye konuştu.

"Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim"

Spor Toto Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendiren Abdullah, 16 haftalık ilk bölümü lider bitiren Medipol Başakşehir'in mutlu sona ulaşmasını istediğini söyledi.

Üç büyükler dışındaki takımların şampiyon olmasını istediğini vurgulayan Abdullah, şöyle devam etti: "Aslında Medipol Başakşehir'in geçen sezon Konyaspor'un yaptığına benzer bir çıkış yapacağını tahmin ediyordum ama çok iyi bir sistem oturttular. Bu yarıştan kopmayacaklarını düşünüyorum. Anadolu'dan bir şampiyon çıkmasını istiyorum. Daha önce Bursaspor bunu başarmıştı. Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim. Çünkü onlar da bir Anadolu takımı. Üç büyükler zaten her zaman şampiyon oluyor. Başakşehir'de oturmuş bir futbol ve birbirini çok iyi tanıyan futbolcular var. O yüzden Medipol Başakşehir'i bir adım önde ve şanslı görüyorum."

Lacivert-beyazlı futbolcu, ayrıca Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralının kaliteyi artırmadığını savundu.