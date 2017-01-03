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Ben Arfa sinyali verdi!

Tarih03 Ocak 2017 , 22:32

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Ben Arfa sinyali verdi!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa, devre arası kampı için bulundukları Tunus'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Her sene Tunus'a geldiğini belirten PSG'nin yıldızı, "Ailemin ülkesi olan Tunus'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Buradaki günlerimi en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi. 

PSG'deki ilk 6 ayını da değerlendiren Ben Arfa, "İlk 6 ay oldukça zorlu geçti. Ama vazgeçmek yok. Gelecek adına umutluyum. Hayatta inişler çıkışlar vardır. Zorlukları kabullenmeniz gerekir" ifadelerini kullandı. 

Ben Arfa'nın bu açıklamaları PSG'de kalmak istediğini net bir şekilde ortaya koydu. Fransız basını da ortaya çıkan transfer iddiaları sonrası yıldız oyuncunun PSG'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtmişti. 

 

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