Ligin ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen milli futbolcu, “Beni ikinci yarıda görün. Uçacağım” dedi.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 43 resmi maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen Volkan Şen, bu sezon ise görev aldığı 18 karşılaşmada sadece 3 asist yapabildi. İlk yarıda istediklerini yapamadığı için üzgün olduğunu dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Devre arasında çok iyi çalışacağım" dedi.

HER ŞEY FARKLI OLACAK

Takım olarak şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Kadromuz çok iyi ve takım içinde müthiş bir rekabet var. Verilen şansları iyi kullanamamış olabilirim ama ikinci yarı her şey farklı olacak. Beni ikinci yarıda görün. Yeniden eski Volkan Şen olacağım. Uçuşa geçeceğim" diye konuştu.

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