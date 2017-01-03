Beşiktaş harekete geçti!

Antalya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta yönetimde transfer çalışmalarına titizlikle sürdürüyor

Samuel Eto'o konusunda Antalyasporla dirsek temasınndaki Siyah-Beyazlılar bu transferi bir an önce noktalamak için çalışmalara hız verdi.

Takas konusunda Ömer Şişmanoğlu ya da Kerim Frei ikilisinden birini verip üzerine nakit parayla transferi bitirmek isteyen Beşiktaş, Antalya kampında Eto'yu sahada görmeyi hedefliyor.

Takımdaki bir çok futbolcusuna transfer teklifi olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş gidecek oyuncuları konusunda transferlerin netleşmesi sonrasında karar verecek. Siyah beyazlı takımdan Veli Kavlak, Ömer Şişmanoğlu, Kerim Frei, Aras Özbiliz gibi oyunculara hem Türkiye'den hem yurtdışında teklifler geldiği öğrenildi.

Dinamo kiev forması giyen Hırvat stoper Domagoj Vida konusunda yüksek bonservis bedeli nedeniyle anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar rotayı güney Amerika'ya çevirdi.

Ligtv