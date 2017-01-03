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Beşiktaş taşındı!
03 Ocak 2017 , 12:31
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Vodafone Arena Stadı’nın açılmasından sonra taşınmak için gün sayan siyah-beyazlı kulüp, iletişim bilgilerinin değiştiğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni adres bilgilerine yer verildi. Öte yandan kulüp televizyonu BJK TV de Vodafone Arena Stadı’nda bulunacak.
Siyah-beyazlı kulübün yeni iletişim bilgileri ise şu şekilde :
Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Vodafone Arena Otopark Girişi Kat:1 34357 Beşiktaş – İstanbul
Telefon: +90 (212) 948 1903
Faks: +90 (212) 948 1999
E-Posta: bilgi@bjk.com.tr; webmaster@bjk.com.tr; ik@bjk.com.tr
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