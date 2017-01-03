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Beşiktaş taşındı!

Tarih03 Ocak 2017 , 12:31

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Beşiktaş taşındı!

Vodafone Arena Stadı’nın açılmasından sonra taşınmak için gün sayan siyah-beyazlı kulüp, iletişim bilgilerinin değiştiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni adres bilgilerine yer verildi. Öte yandan kulüp televizyonu  BJK TV de Vodafone Arena Stadı’nda bulunacak.

Siyah-beyazlı kulübün yeni iletişim bilgileri ise şu şekilde :

Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Vodafone Arena Otopark Girişi Kat:1 34357 Beşiktaş – İstanbul

Telefon: +90 (212) 948 1903 

Faks: +90 (212) 948 1999

E-Posta: bilgi@bjk.com.trwebmaster@bjk.com.trik@bjk.com.tr 
 

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