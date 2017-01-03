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Beşiktaş'a Aboubakar şoku!
03 Ocak 2017 , 11:04
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın devre arası kampı dün Antalya'da başlarken, Vincent Abobukar'dan teknik heyeti şoke eden bir karar geldi.
Beşiktaşlı futbolcular dün devre arası kampı için Antalya'nın yolunu tutarken, takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 14 Ocak'ta başlayacak Afrika Kupası'nı gerekçe göstererek kafilede yer almadı.
Normalde kampa beklenen ancak erken giderek milli takımı ile çalışmak isteyen Aboubakar'ın bu kararının teknik direktör Şenol Güneş'in moralini bozduğu öğrenildi.
Sabah
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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