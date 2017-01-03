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Beşiktaş'tan Ömer açıklaması!

Tarih03 Ocak 2017 , 21:29

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Beşiktaş'tan Ömer açıklaması!

Beşiktaş kulübü bu akşamki idmanda yer almayan Ömer Şişmanoğlu hakkında bir açıklama yayımladı. 

"Futbolcumuz Ömer Şişmanoğlu’nun Antalya kampında dün akşam yapılan çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir."

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